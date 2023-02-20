ЗМІ: Італія може передати Україні винищувачі, але є одна умова

Італія обговорює можливість передати Україні власні винищувачі, але готова це зробити тільки в разі першого аналогічного кроку з боку інших країн, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на джерела пише італійська газета La Repubblica.

За інформацією видання, Італія може передати Україні п’ять винищувачів, і це питання вже розглядалось урядом.

"Саме стільки бойової авіації Рим може відправити до Києва в майбутньому. Але за умови, що вони не будуть першими в списку "контрибуторів" із міркувань політичної доцільності" , – зазначає газета.

Ще одна причина, чому Італія не готова перша передати винищувачі, полягає в тому, що Рим прагне, аби цей крок мав вигляд вимушеного слідом за рішенням інших союзників.

Як відомо, на озброєнні повітряних сил Італії перебувають винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого, в межах якого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Своїм візитом Мелоні скористається, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як писали італійські ЗМІ, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.