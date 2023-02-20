СМИ: Италия может передать Украине истребители, но есть одно условие

Италия обсуждает возможность передать Украине собственные истребители, но готова это сделать только в случае первого аналогичного шага со стороны других стран, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на источники пишет итальянская газета La Repubblica.

По информации издания, Италия может передать Украине пять истребителей, и этот вопрос уже рассматривался правительством.

"Именно столько боевой авиации Рим может отправить в Киев в будущем. Но при условии, что они не будут первыми в списке "контрибуторов" из соображений политической целесообразности" , - отмечает газета.

Еще одна причина, почему Италия не готова первой передать истребители, заключается в том, что Рим стремится, чтобы этот шаг выглядел вынужденным вслед за решением других союзников.

Как известно, на вооружении воздушных сил Италии находятся истребители Eurofighter Typhoon и легкие штурмовики AMX International.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони осуществит давно запланированный визит в Украину во вторник, 21 февраля, в рамках которого встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Своим визитом Мелони воспользуется, чтобы засвидетельствовать поддержку Италией Украины, а также объявить о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, и совместной с Францией передаче противоракетного комплекса SAMP/T, который должен быть готов весной.

Содержание пакета помощи не раскрывается, но, как писали итальянские СМИ, Италия не будет передавать Украине танки, потому что не имеет их в достаточном количестве; также не будет обсуждаться отправка истребителей F-16.