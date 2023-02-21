Антиросійська коаліція вже складається з 54 держав — Резніков

Міжнародні партнери та союзники рішуче налаштовані на перемогу України у війні, розв’язаної Росією. Антикремлівська коаліція вже складається із 54 держав﻿. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Новое время.

За словами Резнікова, антикремлівська коаліція вже складається з 54 держав, що було підтверджено зустріччю на полях Рамштайну у Брюсселі, де Україна була запрошена як гість на почесному місці. Резніков зазначив, що всі партнери та союзники налаштовані дуже рішуче на перемогу України, і що це абсолютно інші настрої, ніж рік тому.

"Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, наголошую, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу. Це абсолютно інші настрої, аніж рік тому. Сьогодні всі вірять у перемогу України, усі бажають цієї перемоги» , — зазначив голова Міноборони.

Однак під час засідань Рамштайна політичні питання, включаючи переговори з Росією, не обговорюються. Резніков підкреслив, що обговорюється допомога Україні у зброї та запусках ВПК для покращення українських здібностей, а також необхідність йти у контрнаступ та звільнення тимчасово окупованих територій.