Антироссийская коалиция уже состоит из 54 государств — Резников

Международные партнеры и союзники решительно настроены на победу Украины в войне, развязанной Россией. Антикремлевская коалиция уже состоит из 54 государств﻿. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Новое время.

По словам Резникова, антикремлевская коалиция уже состоит из 54 государств, что было подтверждено встречей на полях Рамштайна в Брюсселе, где Украина была приглашена в качестве гостя на почетном месте. Резников отметил, что все партнеры и союзники настроены очень решительно на победу Украины, и что это абсолютно другие настроения, чем год назад.

"Если кто-то думает, что есть синдром усталости от Украины, от войны, то это не так. Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу. Это абсолютно другие настроения, чем год назад. Сегодня все верят в победу Украины, все желают этой победы" , — указал глава Минобороны.

Однако, во время заседаний Рамштайна политические вопросы, включая переговоры с Россией, не обсуждаются. Резников подчеркнул, что обсуждается помощь Украине в оружии и запусках ВПК для улучшения украинских способностей, а также необходимость идти в контрнаступление и освобождение временно оккупированных территорий.