Президент Естонії про виступ Путіна: Сталін, певно, посміхався у могилі

Президент Естонії Алар Каріс прокоментував учорашній виступ диктатора Володимира Путіна. Естонський лідер переконаний, що цілі країни-агресора незмінні, а Росія готується до тривалого протистояння із Заходом, повідомляє Новое время.

"Якщо хтось думав, що Росія найближчим часом буде зацікавлена у мирі, подумайте ще раз" , - написав він у Twitter.

Каріс додав, що виступ диктатора ясно дав зрозуміти – цілі Москви незмінні.

"Вони готові до тривалого протистояння із Заходом і не будуть терпіти внутрішнього інакомислення. Сталін, певне, посміхався у могилі" , — сказав він.

21 лютого кремлівський диктатор звернувся до федеральних зборів. Путін під час звернення говорив тезами з методичок російської пропаганди. Зокрема, диктатор заявив, що на Заході нібито «педофілія стає нормою», а «священників змушують схвалювати одностатеві шлюби».

Крім того, він оголосив, що РФ припиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Путін також пригрозив новою ескалацією та розширенням агресії на тлі розмов про передачу ЗСУ далекобійної зброї.