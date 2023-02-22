Президент Эстонии о выступлении Путина: Сталин, наверное, улыбался в могиле

Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал вчерашнее выступление диктатора Владимира Путина. Эстонский лидер убежден, что цели страны-агрессора неизменны, а Россия готовится к длительному противостоянию с Западом, сообщает Новое время.

"Если кто-то думал, что Россия в ближайшее время будет заинтересована в мире, подумайте еще раз" , — написал он в Twitter.

Карис добавил, что выступление диктатора ясно дало понять — цели Москвы неизменны.

"Они готовы к длительному противостоянию с Западом и не потерпят внутреннего инакомыслия. Сталин, видимо, улыбался в могиле" , — сказал он.

21 февраля кремлевский диктатор выступил с обращением к федеральному собранию. Путин во время обращения заговорил тезисами из методичек российской пропаганды. В частности, диктатор заявил, что на Западе якобы «педофилия становится нормой», а «священников заставляют одобрять однополые браки».

Кроме того, он объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин также пригрозил новой эскалацией и расширением агрессии на фоне разговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.