У Словаччині розбився літак, четверо загиблих

На заході Словаччини в середу розбився невеликий літак, загинули четверо людей, які перебували на борту, повідомляє Європейська правда.

Аварія сталася недалеко від міста Тренчіанське Станковце близько 15:00. Літак упав на пагорбі неподалік населеного пункту.

Літак, що розбився, був зареєстрований в Чехії і використовувався авіаційною школою в навчальних цілях. Це був чотиримісний двомоторний літак типу Diamond DA-42.

На місце події виїжджали 11 пожежників із Тренчина із трьома одиницями техніки.

Причини падіння поки що невідомі.