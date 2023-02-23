В Словакии разбился самолет, четверо погибших

На западе Словакии в среду разбился небольшой самолет, погибли четыре человека, находившиеся на борту, сообщает Европейская правда.

Авария произошла недалеко от города Тренчианске Станковце около 15:00. Самолет упал на холме недалеко от населенного пункта.

Разбившийся самолет был зарегистрирован в Чехии и использовался авиационной школой в учебных целях. Это был быть четырехместный двухмоторный самолет типа Diamond DA-42.

На место происшествия выезжали 11 пожарных из Тренчина с тремя единицами техники.

Причины падения пока неизвестны.