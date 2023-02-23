Молдова спростувала звинувачення Міноборони РФ на адресу України щодо Придністров'я

Влада Молдови спростовує заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров'ї.﻿ Про це йдеться в заяві Telegram-каналу Prima Sursă, який є офіційним каналом Кишинева для перевірки інформації, повідомляє Європейська правда.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова" , - йдеться в заяві.

"Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано" , - зазначили в Кишиневі.

У четвер вранці Міноборони РФ звинуватило Україну у підготовці провокації, яка нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема "із залученням націоналістичного формування "Азов".