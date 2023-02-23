Молдова опровергла обвинения Минобороны РФ в адрес Украины по Приднестровью

Власти Молдовы опровергают заявление министерства обороны РФ о том, что Украина якобы готовит провокацию в непризнанном Приднестровье.﻿ Об этом говорится в заявлении Telegram-канала Prima Sursă, который является официальным каналом Кишинева для проверки информации, сообщает Европейская правда.

"Государственная власть не подтверждает информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова" , - говорится в заявлении.

"Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано" , - отметили в Кишиневе.

В четверг утром Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке провокации, которая якобы будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в частности "с привлечением националистического формирования "Азов".