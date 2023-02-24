У Білорусі наказали підготувати техніку до бойового застосування

У Білорусі під час навчань одному з ракетних підрозділів наказали "висунутись у призначений район". Після цього підготувати техніку до бойового застосування, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається до призначеного району. Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування" , - йдеться у повідомленні.

Однак про який саме ракетний підрозділ йдеться не повідомляється. Також не зазначені і види ракетних озброєнь, що є.