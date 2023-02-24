В Беларуси приказали подготовить технику к боевому применению

В Беларуси во время учений одному из ракетных подразделений приказали "выдвинуться в назначенный район". После чего подготовить технику к боевому применению, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"В рамках мер боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район. Личному составу предстоит отработать комплекс мер по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению" , - говорится в сообщении.

Однако о каком именно ракетном подразделении идет речь не сообщается. Также не указаны и виды имеющихся оно ракетных вооружений.