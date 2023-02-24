Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів

У п’ятницю, 24 лютого, Канада оголосила про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн. доларів, повідомляє Новое время.

Про це повідомила голова МЗС Канади Мелані Жолі.

Вона також наголосила, що Канада продовжить надавати допомогу Україні.

"Канада твердо віддана справі підтримки безпеки та стійкості України, а також притягненню Росії до відповідальності за її злочини та злочини" , — йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги містить наступне:

7,5 млн. доларів на розмінування;

понад 13 мільйонів доларів на зусилля щодо забезпечення підзвітності, у тому числі на боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни;

понад 12 мільйонів доларів на протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

"Канада рада повідомити, що вона приєдналася до Консультативної групи з розслідування злочинів для України (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським союзом. ACA безпосередньо підтримуватиме зусилля підрозділів з розслідування військових злочинів Офісом генеральної прокуратури України з документування, збереження та аналізу доказів та інших злочинів, скоєних в Україні, для притягнення винних до відповідальності" , — додала Мелоні.

4 лютого з канадського міста Галіфакс вилетів літак, на борту якого розміщено перший бойовий танк Leopard 2, який Канада надала Україні.