Канада выделила новый пакет помощи Украине в размере 32 млн долларов

В пятницу, 24 февраля, Канада объявила о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов, сообщает Новое время.

Об этом сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Она также подчеркнула, что Канада продолжит оказывать помощь Украине.

"Канада твердо привержена делу поддержки безопасности и устойчивости Украины, а также привлечению России к ответственности за ее преступления и преступления" , — говорится в сообщении.

Пакет помощи содержит следующее:

7,5 млн долларов на разминирование;

более 13 миллионов долларов на усилия по обеспечению подотчетности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны;

более 12 миллионов долларов в противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

"Канада рада сообщить, что она присоединилась к Консультативной группе по расследованию преступлений для Украины (ACA) вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом. ACA будет непосредственно поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств и других преступлений, совершенных в Украине, для привлечения виновных к ответственности" , — добавила Мелони.

4 февраля из канадского города Галифакс вылетел самолет, на борту которого размещен первый боевой танк Leopard 2, который Канада предоставила Украине.