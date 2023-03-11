Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк Украины обновил список системно важных банков

10 марта по результатам ежегодного пересмотра списка системно важных банков Национальный банк Украины включил в него АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». Таким образом, в обновленном списке стало 15 учреждений:

- АО «А-БАНК»;

- АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»;

- АО «КРЕДОБАНК»;

- АО «ОТП БАНК»;

- АО «Ощадбанк»;

- АБ «Південний»;

- АО КБ «ПриватБанк»;

- АО «ПУМБ»;

- АО «Райффайзен Банк»;

- АО «СЕНС БАНК»;

- АО «ТАСКОМБАНК»;

- АБ «УКРГАЗБАНК»;

- АО «Укрэксимбанк»; - АО «УКРСИББАНК»; - АО «УНИВЕРСАЛБАНК».

2. В Украине ликвидируют сразу два банка

7 марта Национальный банк Украины объявил об отзыве лицензиии и ликвидации «Айбокс Банк». Информация об этом появилась на официальном сайте НБУ в 19:30. Решение было принято «в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Фактически банк обвиняют в ненадлежащей проверке клиентов с высоким риском (оказывающих услуги по организации и проведению соревнований по спортивному покеру) и ненадлежащей работе с внутренними документами. В последние два года НБУ неоднократно применял к банку меры влияния из-за нарушений в сфере финмониторинга. В конце февраля НБУ заявлял о злоупотреблениях в банковской сфере с использованием схемы мискодинга азартных игр. В нее якобы были вовлечены 9 банков, а «Айбокс Банк» был среди лидеров по прибыли.

Кроме того, 8 марта Национальный банк Украины принял решение отозвать лицензию и ликвидировать АО «БАНК ФОРВАРД». Как мы уже сообщали﻿ ранее, 8 февраля 2023 года Национальный банк принял решение отнести АО «БАНК ФОРВАРД» к категории неплатежеспособных. Тогда же в банк введена временная администрация.

С 1 марта ФГВФЛ начал выплату средств с текущих, карточных, сберегательных счетов и депозитов АО «БАНК ФОРВАРД», срок действия которых закончился на день ввода временной администрации 7 февраля включительно.

3. Сеть платежных терминалов IBOX временно не работает

В связи с отзывом лицензии у «Айбокс Банк» временно прекратила работать крупнейшая сеть платежных терминалов IBOX. Банки, ранее пользовавшиеся ее услугами, советуют украинцам пополнять карты через сети терминалов EasyPay и City24, предварительно уточнив в них наличие услуги по пополнению той или иной карты.

Карты monobank, Sense Bank, Raiffeisen Bank, А-Банк и нескольких других банков можно пополнить в сетях терминалов EasyPay и City24 без комиссии. Сохраняется надежда, что в течение ближайших недель терминалы IBOX возобновят нормальную работу.

4. Банки продолжают снижать процентные ставки по карточным и текущим счетам

Так, Unex Bank с 15 марта вновь понизит процентную ставку, которая начисляется на на остаток собственных средств на карте «UnexSmart» от 100 000 грн, с 10 до 8% годовых. На остаток меньше 100 000 грн банк будет начислять 6% годовых. Предыдущее снижение – также на 2% годовых – банк делал ровно месяц назад.

Понижение процентов на остаток средств на карточных и текущих счетах – результат политики Национального банка, стимулирующего хранить деньги в банках не на счетах со свободным доступом, а на срочных депозитах.

5. Sense Bank изменил условия своих депозитных акций

С 7 марта банк изменил условия акций «Пролонгация+» и «Повышенная ставка». Для акции «Пролонгация+» теперь действуют следующие условия:

- в гривне: при продолжении депозита на 7-14 дней бонус составит 0,5%, а от 1 месяца – 1% (было 2%);

- в долларах США: до 12 месяцев – 0,5%, от 18 месяцев – 0,25% (было – 1%);

- в евро: на любой срок, кроме 6 месяцев – 0,4% (было - 1%).

Акция «Повышенная ставка» теперь действует только для вкладов от 250 000 гривен/6500 долларов. При этом бонус зависит от суммы депозита.