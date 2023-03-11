Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк України оновив список системно важливих банків

10 березня за результатами щорічного перегляду списку системно важливих банків Національний банк України включив до нього АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Таким чином, в оновленому списку стало 15 установ:

- АТ "А-БАНК";

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

- АТ «КРЕДОБАНК»;

- АТ «ОТП БАНК»;

- АТ "Ощадбанк";

- АБ "Південний";

- АТ КБ "ПриватБанк";

- АТ "ПУМБ";

- АТ "Райффайзен Банк";

- АТ «СЕНС БАНК»;

- АТ "ТАСКОМБАНК";

- АБ "УКРГАЗБАНК";

- АТ «Укрексімбанк»; - АТ «УКРСІББАНК»; - АТ "УНІВЕРСАЛБАНК".

2. В Україні ліквідують одразу два банки

7 березня Національний банк України оголосив про відкликання ліцензії та ліквідації «Айбокс Банк». Інформація про це з'явилася на офіційному сайті НБУ о 19.30. Рішення було прийнято «у зв'язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».

Фактично банк звинувачують у неналежній перевірці клієнтів з високим ризиком (що надають послуги з організації та проведення змагань зі спортивного покеру) та неналежної роботи з внутрішніми документами. Останні два роки НБУ неодноразово застосовував до банку заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу. Наприкінці лютого НБУ заявляв про зловживання у банківській сфері з використанням схеми міскодингу азартних ігор. До неї нібито було залучено 9 банків, а «Айбокс Банк» був серед лідерів із прибутку.

Крім того, 8 березня Національний банк України ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати АТ «БАНК ФОРВАРД». Як ми вже повідомляли раніше, 8 лютого 2023 року Національний банк ухвалив рішення віднести АТ «БАНК ФОРВАРД» до категорії неплатоспроможних. Тоді ж до банку введено тимчасову адміністрацію.

З 1 березня ФГВФО розпочав виплату коштів з поточних, карткових, ощадних рахунків та депозитів АТ «БАНК ФОРВАРД», термін дії яких закінчився на день введення тимчасової адміністрації 7 лютого включно.

3. Мережа платіжних терміналів IBOX тимчасово не працює

У зв'язку з відкликанням ліцензії «Айбокс Банк» тимчасово припинила працювати найбільша мережа платіжних терміналів IBOX. Банки, які раніше користувалися її послугами, радять українцям поповнювати карти через мережі терміналів EasyPay та City24, попередньо уточнивши в них наявність послуги з поповнення тієї чи іншої картки.

Карти monobank, Sense Bank, Raiffeisen Bank, А-Банк та кількох інших банків можна поповнити у мережах терміналів EasyPay та City24 без комісії. Зберігається надія, що протягом найближчих тижнів термінали IBOX відновлять нормальну роботу.

4. Банки продовжують знижувати відсоткові ставки за картковими та поточними рахунками

Так, Unex Bank з 15 березня знову знизить процентну ставку, яка нараховується на залишок власних коштів на карті «UnexSmart» від 100 000 грн, з 10 до 8% річних. На решту менше 100 000 грн банк нараховуватиме 6% річних. Попереднє зниження - також на 2% річних - банк робив рівно місяць тому.

Зниження відсотків на залишок коштів на карткових та поточних рахунках – результат політики Національного банку, що стимулює зберігати гроші у банках не на рахунках із вільним доступом, а на строкових депозитах.

5. Sense Bank змінив умови своїх депозитних акцій

З 7 березня банк змінив умови акцій «Пролонгація+» та «Підвищена ставка». Для акції «Пролонгація+» тепер діють такі умови:

- у гривні: при продовженні депозиту на 7-14 днів бонус становитиме 0,5%, а від 1 місяця – 1% (було 2%);

- у доларах США: до 12 місяців – 0,5%, від 18 місяців – 0,25% (було – 1%);

- у євро: на будь-який термін, крім 6 місяців – 0,4% (було – 1%).

Акція «Підвищена ставка» тепер діє лише для вкладів від 250 000 гривень/6500 доларів. При цьому бонус залежить від суми депозиту.