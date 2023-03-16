Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 16 марта, ожидаемо принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% - инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, но все еще высока. Об этом стало известно из брифинга НБУ﻿.

Инфляция в начале 2023 замедляется быстрее, чем ожидал Национальный банк, но все еще остается высокой.

"Инфляция в Украине замедляется второй месяц подряд – в феврале до 24,9% в годовом исчислении. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал Национальный банк" , - сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Этому способствовали увеличение предложения продовольствия и горючего, быстрое восстановление энергетической системы после атак России и более низкий потребительский спрос.

Также рост потребительских цен значительно сдерживается за счет фиксации официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Предыдущие меры Национального банка, в том числе удержание учетной ставки на уровне 25%, повышение нормативов обязательного резервирования, введение новых депозитных продуктов, а также калибровка валютных ограничений способствовали укреплению гривни в наличном сегменте рынка. Это сказалось на улучшении инфляционных и курсовых ожиданий" , - добавил Пышный.

Также положительное влияние оказало и полное прекращение эмиссионного финансирования бюджета с начала года. Но, несмотря на это, инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса – значительным.

Рост предложения продовольствия и более быструю стабилизацию рынка горючего в НБУ объясняют теплой зимой.