Куда пойдет доллар – вверх или вниз?

В прошлый четверг 16 марта состоялось запланированное заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики. Мы уже детально разбирали все принятые на нем решения в публикации «Последние решения Нацбанка. Как отреагирует доллар﻿».

Как мы и писали, первая реакция рынка на неизменность политики НБУ была положительной. Доллар, выросший накануне до 38,70 гривен (такая цена продажи «американца» была в столичных оптовых обменных пунктах в первой половине дня четверга 16 марта), начал дешеветь и к вечеру того же дня котировки на табло снизились до 38,64-38,67 гривен. Однако уже на следующий день ценники вновь поползли вверх и к субботе 18 марта достигли 38,90 гривен. На этом уровне цена вновь остановилась, а затем опять стала снижаться.

В первой половине дня понедельника 20 марта доллар в Киеве продают по 38,76-38,77 гривен, при этом покупают по 38,71-38,72 гривен. Такой узкий спред (разница между ценой покупки и ценой продажи в обменном пункте – ред.) говорит о том, что рынок в очередной раз «нащупал» уровень, устраивающий и продавцов, и покупателей.

Впрочем, первые не особо спешат продавать, резонно полагая, что доллар может вернуться к отметке 40 гривен. А вот покупатели, наоборот, вдохновленные февральским укреплением гривны, ждут возврата в район 38,40-38,50 и надеются, что доллар все же опустится к отметке 38 гривен. Кто же окажется прав?

На межбанковском валютном рынке оживились покупатели валюты, что привело к росту объема операций. Как следствие, вырос и объем интервенций, осуществленных Национальным банком. Так если перед этим НБУ продал чуть больше 280 млн долларов, то на прошлой неделе – уже на треть больше.

Рост доллара привел к оживлению рынка конвертационных депозитов, который, похоже, не заметил «потери бойца» (отправленный на ликвидацию «Айбокс Банк» был одним из лидеров этого направления). Как сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, на конвертационных депозитах аккумулировано уже порядка 1,3 млрд долларов (остатки на таких депозитах на текущий день – ред.). Именно конвертационные депозиты как альтернатива прямым покупкам валюты в обменниках в последнее время стали важным фактором, сдерживающим рост курса доллара.

Сегодня стартовали выплаты второй (более крупной) части денежного довольствия военным. Сможет ли этот фактор оказать существенное влияние на курс доллара?

Куда пойдет доллар – вверх или вниз?

Если взвесить все «за» и «против», приходим к выводу, что факторы, работающие на рост курса, и факторы, работающие на укрепление гривны, в настоящее время уравновесили друг друга. Именно поэтому хоть доллар и прекратил дешеветь, но и расти в цене в ближайшее время ему будет сложно.

Как следствие, доллар на этой неделе будет торговаться в диапазоне от 38,50-38,55 до 38,95-39,00 гривен. При приближении к нижней его границе будут активизироваться покупатели валюты, а при приближении к верхней – продавцы. Это «неустойчивое равновесие», как любят описывать подобное положение физики, продлится до начала апреля, когда в систему противовесов добавится еще один немаловажный фактор – нерезиденты.

Кстати, судя по заявлениям главы НБУ Андрея Пышного, решение по ним еще окончательно не принято, несмотря на то, что 1 апреля истекает мораторий на вывод средств из Украины для иностранных инвесторов. И что-то решать все-таки придется. Поскольку два слова «валютная либерализация» тоже прозвучали в прошлый четверг. А значит, текущая стабильность вряд ли продлится долго.