Куди піде долар – вгору чи вниз?

Минулого четверга 16 березня відбулося заплановане засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики. Ми вже детально розбирали всі ухвалені на ньому рішення у публікації «Останні рішення Нацбанку. Як відреагує долар».

Як ми й писали, перша реакція ринку на незмінність політики НБУ була позитивною. Долар, який виріс напередодні до 38,70 гривень (така ціна продажу «американця» була у столичних оптових обмінних пунктах у першій половині дня четверга 16 березня), почав дешевшати і до вечора того ж дня котирування на табло знизилися до 38,64-38,67 гривень. Проте вже наступного дня цінники знову поповзли вгору і до суботи 18 березня досягли 38,90 гривень. На цьому рівні ціна знову зупинилася, а потім знову почала знижуватися.

У першій половині дня понеділка 20 березня долар у Києві продають по 38,76-38,77 гривні, при цьому купують по 38,71-38,72 гривні. Такий вузький спред (різниця між ціною купівлі та ціною продажу в обмінному пункті – ред.) говорить про те, що ринок вкотре «намацав» рівень, який влаштовує і продавців, і покупців.

Втім, перші не надто поспішають продавати, резонно вважаючи, що долар може повернутися до позначки 40 гривень. А ось покупці, навпаки, натхненні лютневим зміцненням гривні, чекають на повернення в район 38,40-38,50 і сподіваються, що долар все ж таки опуститься до позначки 38 гривень. Хто ж матиме рацію?

На міжбанківському валютному ринку пожвавилися покупці валюти, що спричинило зростання обсягу операцій. Як наслідок, зріс обсяг інтервенцій, здійснених Національним банком. Тож якщо перед цим НБУ продав трохи більше 280 млн доларів, то минулого тижня – вже на третину більше.

Зростання долара призвело до пожвавлення ринку конвертаційних депозитів, який, схоже, не помітив «втрати бійця» (відправлений на ліквідацію «Айбокс Банк» був одним із лідерів цього напряму). Як повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на конвертаційних депозитах акумульовано вже близько 1,3 млрд доларів (залишки на таких депозитах на поточний день – ред.). Саме конвертаційні депозити як альтернатива прямим покупкам валюти в обмінниках останнім часом стали важливим фактором, який стримує зростання курсу долара.

Сьогодні стартували виплати другої (більшої) частини грошового забезпечення військовим. Чи зможе цей фактор істотно вплинути на курс долара?

Куди піде долар – вгору чи вниз?

Якщо зважити всі «за» і «проти», приходимо до висновку, що фактори, які працюють на зростання курсу, та фактори, які працюють на зміцнення гривні, наразі врівноважили один одного. Саме тому хоч долар і припинив дешевшати, але й зростати у ціні найближчим часом йому буде складно.

Як наслідок, долар цього тижня торгуватиметься у діапазоні від 38,50-38,55 до 38,95-39,00 гривень. При наближенні до його нижньої межі активізуватимуться покупці валюти, а при наближенні до верхньої - продавці. Ця «нестійка рівновага», як люблять описувати подібне становище фізики, триватиме до початку квітня, коли до системи противаг додасться ще один важливий чинник – нерезиденти.

До речі, судячи з заяв голови НБУ Андрія Пишного, рішення щодо них ще остаточно не прийнято, незважаючи на те, що 1 квітня спливає мораторій на виведення коштів з України для іноземних інвесторів. І щось вирішувати таки доведеться. Оскільки два слова «валютна лібералізація» теж пролунали минулого четверга. Отже, поточна стабільність навряд чи триватиме довго.