Сколько будет стоить доллар

На вопрос «Куда пойдет доллар – вверх или вниз?», вынесенный в заголовок нашей статьи﻿ неделю назад, ответил сам валютный рынок: доллар продолжил терять в цене. Так, если в прошлый понедельник столичные оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 38,76-38,77 гривен, то уже утром четверга ценник на продажу опустился до 38,33 гривен.

В воскресенье 26 марта, несмотря на закрытые отделения банков и отсутствие конкуренции, доллар на табло киевских обменников ненадолго подешевел до 38,28-38,30 гривен. Впрочем, такая цена продержалась недолго: уже во второй половине дня воскресенья ценник на продажу подняли до 38,33-38,35 гривен.

Тем не менее, в понедельник 27 марта и в столице, и в других городах Украины доллар продолжил дешеветь. К обеду оптовые обменные пункты Киева опустили планку продажи до 38,26-38,27 гривен. Но даже по такой цене сегодня желающих купить американскую валюту немного.

Чем же вызвано такое укрепление гривны? Уж точно не ростом предложения безналичной валюты на межбанковском валютном рынке. На прошлой неделе объем интервенций Национального банка вырос почти на 120 млн и достиг 495 млн долларов. Это все еще меньше, чем в начале года, но тенденция нехорошая. Банки прекратили продавать свою валюту, т.к. уже сформировали необходимые резервы в НБУ, а экспортеры делают это крайне неохотно.

В экспертных кругах поговаривают, что курс вниз гонит сам Национальный банк с помощью крупнейшего коммерческого банка – «Приватбанка». Именно в «Привате» в четверг 23 марта курс продажи доллара в отделениях опустили до 38,25 гривен. По свидетельству очевидцев, в некоторых отделениях даже можно было купить пару сотен по такой цене. Но главное – постоянное понижение планки «Приватбанком» внушило населению мысль, что наличный доллар теперь будет дешеветь, пока рыночный курс не сравняется с официальным.

Стоит отметить, что к обеду понедельника 27 марта рыночный курс доллара практически достиг цены, по которой продает его «Приватбанк».

На прошлой неделе Национальный банк Украины после долгих консультаций с Международным валютным фондом принял решение разрешить нерезидентам выводить за рубеж проценты по купленным ими ранее ОВГЗ. В то же время основную сумму, вложенную в ценные бумаги Министерства финансов, нерезиденты отправить на родину пока не могут. Возникает закономерный вопрос: если ситуация с валютой настолько хорошая, зачем держат «заложников» в виде нерезидентов?

Еще один вопрос, который интересует всех, звучит так:

Сколько будет стоить доллар в конце марта?

В этом месяце осталось еще 4 рабочих дня (включая пятницу). Если темпы укрепления гривны сохранятся, то уже 30-31 марта можно будет увидеть продажу доллара по цене 38,00-38,10 гривен. При этом курс покупки окажется ниже уровня 38,00. Тем не менее, аналитики портала «Курс Украины» призывают не поддаваться чрезмерной эйфории. Текущая ситуация выглядит явно искусственной: ведь если бы обстановка на валютном рынке была на самом деле столь обнадеживающей, то не было бы необходимости в «замороженном» официальном курсе доллара. И уж точно разрешили бы нерезидентам вывести свои капиталы.

Невольно вспоминается ноябрь – декабрь 2019 года, когда под давлением продаж валюты нерезидентами доллар ненадолго опустился до 23 гривен. Уже через несколько месяцев он вновь подорожал до 28 гривен, а те, кто поверили в «твердую гривну», - потеряли.