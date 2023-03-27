Скільки буде коштувати долар

На запитання «Куди піде долар – вгору чи вниз?», винесений у заголовок нашої статті тиждень тому, відповів сам валютний ринок: долар продовжив втрачати в ціні. Так, якщо минулого понеділка столичні оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 38,76-38,77 гривень, то вже вранці у четвер цінник на продаж опустився до 38,33 гривень.

У неділю 26 березня, незважаючи на закриті відділення банків та відсутність конкуренції, долар на табло київських обмінників ненадовго подешевшав до 38,28-38,30 гривень. Втім, така ціна протрималася недовго: вже у другій половині дня неділі цінник на продаж підняли до 38,33-38,35 гривні.

Проте у понеділок 27 березня і в столиці, і в інших містах України долар продовжив дешевшати. О півдні оптові обмінні пункти Києва опустили планку продажу до 38,26-38,27 гривень. Але навіть за такою ціною сьогодні охочих купити американську валюту небагато.

Чим викликане таке зміцнення гривні? Вже точно не зростанням пропозиції безготівкової валюти на міжбанківському валютному ринку. Минулого тижня обсяг інтервенцій Національного банку зріс майже на 120 млн. і досяг 495 млн. доларів. Це все ще менше, ніж на початку року, але тенденція погана. Банки перестали продавати свою валюту, адже вже сформували необхідні резерви в НБУ, а експортери роблять це вкрай неохоче.

В експертних колах подейкують, що курс вниз жене сам Національний банк за допомогою найбільшого комерційного банку - "Приватбанку". Саме у «Приваті» у четвер 23 березня курс продажу долара у відділеннях опустили до 38,25 гривень. За свідченням очевидців, у деяких відділеннях навіть можна було купити кілька сотень за такою ціною. Але головне – постійне зниження планки «Приватбанком» вселяло населенню думку, що готівковий долар тепер дешевшатиме, поки ринковий курс не зрівняється з офіційним.

Варто зазначити, що до обіду понеділка 27 березня ринковий курс долара практично досягнув ціни, за якою продає його «Приватбанк».

Минулого тижня Національний банк України після довгих консультацій із Міжнародним валютним фондом ухвалив рішення дозволити нерезидентам виводити за кордон відсотки за купленими ними раніше ОВДП. Водночас, основну суму, вкладену в цінні папери Міністерства фінансів, нерезиденти відправити на батьківщину поки що не можуть. Виникає закономірне питання: якщо ситуація з валютою настільки хороша, навіщо тримають заручників у вигляді нерезидентів?

Ще одне питання, яке цікавить усіх, звучить так:

Скільки коштуватиме долар наприкінці березня?

Цього місяця залишилося ще 4 робочі дні (включаючи п'ятницю). Якщо темпи зміцнення гривні збережуться, то вже 30-31 березня можна буде побачити продаж долара за ціною 38,00-38,10 грн. При цьому курс купівлі виявиться нижчим за рівень 38,00. Проте аналітики порталу «Курс України» закликають не піддаватися надмірній ейфорії. Поточна ситуація виглядає явно штучною: адже якби ситуація на валютному ринку була насправді такою обнадійливою, то не було б потреби в «замороженому» офіційному курсі долара. І точно дозволили б нерезидентам вивести свої капітали.

Мимоволі згадується листопад – грудень 2019 року, коли під тиском продажу валюти нерезидентами долар ненадовго опустився до 23 гривень. Вже за кілька місяців він знову подорожчав до 28 гривень, а ті, хто повірив у «тверду гривню», - втратили.