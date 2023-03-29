Politico: В Украину приедет Майк Помпео — вероятный конкурент Трампа

В Украину 3 апреля приедет бывший государственный секретарь США Майкл Помпео, пишет издание Politico. Он возглавлял американское внешнеполитическое ведомство при Дональде Трампе, а сегодня Помпео считают одним из конкурентов экс-президента в борьбе за номинацию на выборах 2024 года от Республиканской партии, сообщает Зеркало недели.

СМИ отмечает, что Помпео придется взвесить все риски, связанные с безопасностью. Но это нормальная практика для всех, кто уже посещал, или хочет посетить воюющую Украину.

Пока неизвестно, встретится ли Помпео с президентом Владимиром Зеленским. Никакой информации о программе его визита нет.

Politico отмечает, что поездка в Украину станет для политика возможностью продемонстрировать свое отношение к войне и отстранить себя от тех, кто скептически высказывается о возможностях Киева. Речь идет прежде всего о самом Дональде Трампе и о губернаторе Флориды Роне Десантисе.