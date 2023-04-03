Доллар летит в пропасть

Hовно неделю назад мы попытались ответить на вопрос «Сколько будет стоить доллар», вынесенный в заголовок нашей статьи﻿. Наши смелые предположения, что курс продажи доллара опустится до 38 гривен, оказались недостаточно смелыми. В субботу 1 апреля (и это не шутка!) ценник на табло столичных обменников опустился до отметки 37,66 гривен, а в воскресенье – появились предложения приобрести от 3000 долларов по цене 37,62 гривен.

К обеду понедельника 3 апреля оптовые обменные пункты Киева были готовы продавать доллар по 37,50 гривен. Разница с официальным курсом доллара (который Национальный банк удерживает неизменным с 21 июля 2022 года на уровне 36,5686 – ред.) сократилась до символических 2,5%.

В то время, как в Киеве ценник на продажу доллара опустился до 37,50 гривен, подешевел «американец» и в других городах. Так, в Харькове после 12 дня его можно было купить по 37,59 гривен, во Львове – по 37,60 гривен, в Хмельницком – по 37,55 гривен, а в Одессе – даже по 37,45 гривен. Операторы наличного валютного рынка из разных городов сообщили порталу «Курс Украины» о низком спросе на иностранную валюту: «Даже по таким ценам покупать не торопятся».

Еще один положительный момент – некоторое улучшение ситуации на межбанковском валютном рынке. Так, на прошлой неделе объем интервенций Национального банка сократился почти на треть и составил 343,2 млн долларов. Нехорошая тенденция роста объема интервенций, наблюдавшаяся в течение двух недель, была нарушена. Похоже, экспортеры все же решились увеличить предложение валюты, видя, как сближается официальный и рыночный курс доллара.

Предположение, что Национальный банк с помощью своего вассала – «Приватбанка» - вручную регулирует наличный курс доллара, играя на его понижение, сегодня получило очередное подтверждение. Выставив с утра курс продажи 37,75 гривен, «Приватбанк» дважды его понизил: сначала до 37,60, а затем – до 37,50 гривен. Причем банк явно действовал «на упреждение»: каждый раз после понижения его курс продажи доллара был ниже, чем в столичных оптовых обменниках. По валютному рынку пошли гулять слухи, что «пока «Приватбанк» не прекратит снижать и не начнет повышать – доллар будет падать».

Так что же происходит на самом деле?

Почему доллар летит в пропасть?

По мнению аналитиков портала «Курс Украины, ключевая причина столь существенного укрепления национальной валюты (и, как следствие, падения курса доллара) – политика связывания гривны, проводимая Национальным банком. Регулятор убирает любую возможность раскачать валютный курс, стимулируя банки привлекать ресурсы именно в национальной валюте. Так называемые «конвертационные депозиты» окончательно потеряли свою привлекательность на фоне сокращения разницы между курсами конвертации на депозит и курсами покупки доллара в обменных пунктах. Население опять всерьез задумывается или о трехмесячных депозитах в гривне (на более длительный срок класть гривну страшновато), или о покупке военных ОВГЗ, которые принесут больший доход, чем депозиты.

Надо ли продавать доллары сейчас?

Тем, кто не сделал этого по курсу 39-40 гривен за доллар, сейчас продавать для «игры на разнице курсов» уже слишком поздно. Доллар почти достиг теоретического дна. Снизиться он может еще максимум копеек на 60 – до 36,90 гривен. Это курс, по которому НБУ проводит интервенции. Но скорее всего, остановка будет раньше. А те, кто решат «впрыгнуть в последний вагон» и поменяют доллары на гривни сегодня-завтра, имеют реальный шанс потерять.

В очередной раз хотим напомнить о событиях ноября – декабря 2019 года, когда под давлением продаж валюты нерезидентами доллар ненадолго опустился до 23 гривен. Уже через несколько месяцев он вновь подорожал до 28 гривен, а те, кто тогда поверили в «твердую гривну», - потеряли.

Сколько будет стоить доллар в апреле?

Учитывая, что к обеду понедельника 3 апреля доллар уже опустился до 37,50 гривен, можем предположить, что нижняя граница возможного диапазона колебаний курса на ближайшую неделю-две – 36,90-37,00 гривен. Упасть сильнее наличному доллару не позволит сам Нацбанк. Если же курсовой маятник качнется в другую сторону, доллар может с легкостью вырасти до 38,00-38,10 гривен. На этом уровне активизируются продажи, и сходу выше курс не пойдет.

Однако не забываем, что в Бюджете-2023 заложен среднегодовой курс доллара к гривне на уровне 42,20 гривен