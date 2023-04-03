Долар летить у прірву

Лише тиждень тому ми спробували відповісти на запитання «Скільки коштуватиме долар», винесене в заголовок нашої статті. Наші сміливі припущення, що курс продажу долара опуститься до 38 гривень, виявились недостатньо сміливими. У суботу 1 квітня (і це не жарт!) цінник на табло столичних обмінників опустився до позначки 37,66 гривні, а в неділю – з'явилися пропозиції придбати від 3000 доларів за ціною 37,62 гривні.

До обіду понеділка, 3 квітня, оптові обмінні пункти Києва були готові продавати долар по 37,50 гривень. Різниця з офіційним курсом долара (який Національний банк утримує незмінним із 21 липня 2022 року на рівні 36,5686 – ред.) скоротилася до символічних 2,5%.

У той час як у Києві цінник на продаж долара опустився до 37,50 гривень, подешевшав «американець» і в інших містах. Так, у Харкові після 12 дня його можна було купити по 37,59 гривні, у Львові – по 37,60 гривні, у Хмельницькому – по 37,55 гривні, а в Одесі – навіть по 37,45 гривні. Оператори готівкового валютного ринку з різних міст повідомили портал «Курс України» про низький попит на іноземну валюту: «Навіть за такими цінами купувати не поспішають».

Ще один позитивний момент – деяке покращення ситуації на міжбанківському валютному ринку. Так, минулого тижня обсяг інтервенцій Національного банку скоротився майже на третину і склав 343,2 млн. доларів. Негативна тенденція зростання обсягу інтервенцій, що спостерігалася протягом двох тижнів, була порушена. Схоже, експортери все ж таки зважилися збільшити пропозицію валюти, бачачи, як зближується офіційний і ринковий курс долара.

Припущення, що Національний банк за допомогою свого васала – Приватбанку – вручну регулює готівковий курс долара, граючи на його зниження, сьогодні отримало чергове підтвердження. Виставивши з ранку курс продажу 37,75 гривень, «Приватбанк» двічі знизив його: спочатку до 37,60, а потім – до 37,50 гривень. Причому банк явно діяв «на попередження»: щоразу після зниження його курс продажу долара був нижчим, ніж у столичних оптових обмінниках. Валютним ринком пішли гуляти чутки, що «поки «Приватбанк» не припинить знижувати і не почне підвищувати – долар падатиме».

То що відбувається насправді?

Чому долар летить у прірву?

На думку аналітиків порталу «Курс України», ключова причина такого суттєвого зміцнення національної валюти (і, як наслідок, падіння курсу долара) – політика зв'язування гривні, яку проводить Національний банк. Регулятор прибирає будь-яку можливість розкачати валютний курс, стимулюючи банки залучати ресурси саме у національній валюті. Так звані «конвертаційні депозити» остаточно втратили свою привабливість на тлі скорочення різниці між курсами конвертації на депозит та курсами купівлі долара в обмінних пунктах. Населення знову серйозно замислюється або про тримісячні депозити у гривні (на більш тривалий термін класти гривню страшнувато), або про купівлю військових ОВДП, які принесуть більший дохід, ніж депозити.

Чи потрібно продавати долари зараз?

Тим, хто не зробив цього за курсом 39-40 гривень за долар, зараз продавати для гри на різниці курсів вже занадто пізно. Долар майже досяг теоретичного дна. Знизитись він може ще максимум копійок на 60 – до 36,90 гривень. Це курс, яким НБУ проводить інтервенції. Але, швидше за все, зупинка буде раніше. А ті, хто вирішать «стрибнути в останній вагон» і поміняють долари на гривні сьогодні-завтра, мають реальний шанс втратити.

Вкотре хочемо нагадати про події листопада – грудня 2019 року, коли під тиском продажів валюти нерезидентами долар ненадовго опустився до 23 гривень. Вже за кілька місяців він знову подорожчав до 28 гривень, а ті, хто тоді повірили у «тверду гривню», - втратили.

Скільки коштуватиме долар у квітні?

Враховуючи, що до обіду понеділка 3 квітня долар уже опустився до 37,50 гривень, можемо припустити, що нижня межа можливого діапазону коливань курсу на найближчий тиждень-два – 36,90-37,00 гривень . Впасти сильніше за готівковий долар не дозволить сам Нацбанк. Якщо ж курсовий маятник хитнеться в інший бік, долар може легко вирости до 38,00-38,10 гривень . На цьому рівні активізуються продажі, і відразу вище курс не піде.

Однак не забуваємо, що у Бюджеті-2023 закладено середньорічний курс долара до гривні на рівні 42,20 гривень.