Популярность Ле Пен достигла пика на фоне падения рейтинга Макрона – опрос

Опрос показал рост популярности лидера французских ультраправых Марин Ле Пен до максимального уровня на фоне протестов против непопулярной пенсионной реформы и падения рейтингов президента и правительства.﻿Таковы результаты исследования Ipsos для Le Point, сообщает Европейская правда.

После начала года, ознаменованного принятием пенсионной реформы, доля неблагоприятных мнений об Эммануэле Макроне сейчас составляет 69%, что на пять пунктов больше, чем в феврале.

По данным социологов, уровень очень неблагоприятных оценок составляет 46%, что является самым высоким показателем со времен кризиса "желтых жилетов". Такое падение популярности особенно ощутимо среди молодежи: 29% лиц в возрасте до 35 лет хорошо оценивают действия президента, что на девять пунктов меньше, чем в феврале.

Рейтинг премьер-министра Элизабет Борн "достигает самого низкого уровня с момента ее вступления в должность премьер-министра и составляет 23% (-4 пункта)", отмечает Ipsos. Падение популярности отражает возрождение приверженности к Марин Ле Пен – 39%, самый высокий уровень, когда-либо зафиксированный этим барометром для лидера "Национального объединения".

"Ее прогресс особенно значителен среди топ-менеджеров (40%, +15 пунктов) и рабочих (54%, +9 пунктов)" , – отмечает Ipsos.

Этот вывод согласуется с данными Фонда Жана Жореса в начале апреля, которые базировались на опросе Ifop. Аналитический центр обратил внимание на "то, как "Национальное объединение" извлекает выгоду из текущего социального и политического кризиса" и "ухудшение поддержки президентского большинства".