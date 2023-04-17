В статье, опубликованной неделю назад﻿ мы высказали довольно смелое утверждение, что 4 апреля на уровне 37,05 гривен доллар достиг очередного минимума. Последующие события показали, что мы оказались правы. Рост котировок, начавшийся 5 апреля, привел к тому, что в субботу 15 апреля, накануне праздника Светлого Христового Воскресенья – Пасхи, доллар в Киеве в очередной раз достиг отметки 37,90 гривен, а некоторые оптовые обменные пункты столицы продавали его даже по 37,95 гривен. В других городах доллар продавали по 38,00 гривен и дороже.

Таким образом, уже второй раз за последние две недели курс доллара практически достиг отметки 38 гривен, но преодолеть ее не смог. Утром понедельника 17 апреля, на фоне почти полного отсутствия спроса на американскую валюту, котировки доллара поползли вниз. Если утром столичные обменные пункты продавали «американца» по 37,90-37,95 гривен, то к обеду ценник опустился до 37,80 гривен, а с 13 до 14 часов доллар потерял в цене еще 2-3 копейки.

Снижение цифр на табло тут же породило новые разговоры на тему «Будет ли доллар дешеветь» и «До какого уровня подешевеет доллар». Чтобы ответить на эти вопросы, попробуем проанализировать факторы, формирующие курс в настоящий момент.

Решение Верховной Рады вернуть выплаты военным в размере 30 000 гривен в месяц тут же было приостановлено: председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Бюджете на это нет денег. Если вспомнить, как часто повторялся тезис, что именно военные и их доходы существенно влияли на рост валютного курса, можно утверждать, что этот фактор нивелировался.

С другой стороны, экспортеры, начавшие было продавать валюту на межбанке по мере сближения рыночного курса с официальным, снизили свою активность. На прошлой неделе Национальный банк был вынужден почти вдвое (до 243 млн долларов) увеличить объем своих интервенций на межбанковском валютном рынке. К концу прошлой недели начали поступать сообщения, что сразу 3 страны – Польша, Венгрия и Болгария – запретили импорт украинского зерна. Сегодня к ним присоединилась и Словакия. Не составляет большого труда понять, как это повлияет на украинский экспортный потенциал и в итоге еще сильнее снизит предложение валюты на межбанке.

Кроме того, с ростом рыночного курса, который уже на 85-90 копеек превысил достигнутый минимум, вновь вернулся интерес к конвертационным депозитам в украинских банках. Это еще больше увеличит нагрузку на Нацбанк и приведет к дальнейшему росту необходимого объема интервенций.

Как видим, с одной стороны наблюдается рост спроса на безналичную валюту. С другой – некоторое увеличение предложения наличной валюты. Однако более дорогая наличная валюта не поможет устранить перекос на межбанковском валютном рынке.

Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть очередную попытку Национального банка, опирающегося на своих помощников – «госбанки», сыграть на понижение. Впрочем, сделать ему это будет непросто. Чем ниже будут становиться цифры на табло обменников, тем больше доллара будут покупать – как население, так и бизнес, не видящий никаких причин для оптимизма.

И все же,

Подешевеет ли доллар?

В ближайшие дни курс продажи доллара может опуститься до 37,50-37,60 гривен, а в перспективе – даже вернуться к достигнутому минимуму на уровне 37,05-37,10 гривен. Т.е. по сравнению с текущими котировками доллар подешевеет. Но стать еще дешевле у доллара вряд ли получится. Аграрии уже практически завершили весенние полевые работы, а значит, больше не будут тратить валюту. Экспорт вряд ли в создавшихся условиях сможет порадовать ростом валютной выручки и предложения на межбанке.

А при снижении курса доллара к отметке 37,00 перестанет сдавать доллары и население (точнее, предложение от него сократится до минимума: как говорится, «будут сдавать только на хлебушек»).

Таким образом, потенциал снижения курса доллара от текущих значений есть, но его не стоит переоценивать. Вряд ли доллар будет стоить дешевле, чем в начале апреля.