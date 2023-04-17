У статті, опублікованій тиждень тому, ми висловили досить сміливе твердження, що 4 квітня на рівні 37,05 гривень долар досяг чергового мінімуму. Наступні події показали, що ми мали рацію. Зростання котирувань, що почалося 5 квітня, призвело до того, що в суботу 15 квітня, напередодні свята Світлої Христової Неділі – Великодня, долар у Києві в черговий раз досяг позначки 37,90 гривень, а деякі оптові обмінні пункти столиці продавали його навіть по 37,95 гривень. В інших містах долар продавали по 38,00 гривень та дорожче.

Таким чином, уже вдруге за останні два тижні курс долара практично досяг позначки 38 гривень, але подолати її не зміг. Вранці понеділка 17 квітня на тлі майже повної відсутності попиту на американську валюту котирування долара поповзли вниз. Якщо вранці столичні обмінні пункти продавали «американця» по 37,90-37,95 гривень, то на обід цінник опустився до 37,80 гривень, а з 13 до 14 години долар втратив у ціні ще 2-3 копійки.

Зниження цифр на табло відразу породило нові розмови на тему «Чи долар дешевшатиме» і «До якого рівня подешевшає долар». Щоб відповісти на ці питання, спробуємо проаналізувати фактори, які зараз формують курс.

Рішення Верховної Ради повернути виплати військовим у розмірі 30 000 гривень на місяць відразу було припинено: голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що у Бюджеті на це немає грошей. Якщо згадати, як часто повторювалася теза, що саме військові та їхні доходи суттєво впливали на зростання валютного курсу, можна стверджувати, що цей фактор нівелювався.

З іншого боку, експортери, які почали продавати валюту на міжбанку в міру зближення ринкового курсу з офіційним, знизили свою активність. Минулого тижня Національний банк був змушений майже вдвічі (до 243 млн. доларів) збільшити обсяг своїх інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. До кінця минулого тижня почали надходити повідомлення, що одразу 3 країни – Польща, Угорщина та Болгарія – заборонили імпорт українського зерна. Сьогодні до них приєдналася й Словаччина. Нескладно зрозуміти, як це вплине на український експортний потенціал і в результаті ще сильніше знизить пропозицію валюти на міжбанку.

Крім того, зі зростанням ринкового курсу, який уже на 85-90 копійок перевищив досягнутий мінімум, знову повернувся інтерес до депозитів конвертації в українських банках. Це ще більше збільшить навантаження на Нацбанк та призведе до подальшого зростання необхідного обсягу інтервенцій.

Як бачимо, з одного боку, спостерігається зростання попиту на безготівкову валюту. З іншого – деяке збільшення пропозиції готівкової валюти. Однак дорожча готівкова валюта не допоможе усунути перекіс на міжбанківському валютному ринку.

Тому найближчим часом ми можемо побачити чергову спробу Національного банку, який спирається на своїх помічників – «держбанки» зіграти на зниження. Втім, зробити це йому буде непросто. Чим нижче ставатимуть цифри на табло обмінників, тим більше долара купуватимуть – як населення, так і бізнес, який не бачить жодних причин для оптимізму.

І всеж,

Чи подешевшає долар?

Найближчими днями курс продажу долара може опуститися до 37,50-37,60 гривень, а в перспективі навіть повернутися до досягнутого мінімуму на рівні 37,05-37,10 гривень. Тобто. порівняно з поточними котируваннями, долар подешевшає. Але стати ще дешевшим у долара навряд чи вийде. Аграрії вже практично завершили весняні польові роботи, а отже, більше не витрачатимуть валюти. Експорт навряд чи в умовах, що створилися, зможе порадувати зростанням валютної виручки і пропозиції на міжбанку.

А при зниженні курсу долара до позначки 37,00 перестане здавати долари і населення (точніше, пропозиція від нього скоротиться до мінімуму: як кажуть, «здаватимуть лише на хліба»).

Таким чином потенціал зниження курсу долара від поточних значень є, але його не варто переоцінювати. Навряд чи долар буде коштувати дешевше, ніж на початку квітня.