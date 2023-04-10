Доллар достиг очередного минимума

В статье﻿, опубликованной неделю назад, мы сделали предположение, что падение доллара остановится на уровне 36,90-37,00 гривен. Так и произошло.

Во вторник 4 апреля стоимость наличного «американца» в столичных оптовых обменных пунктах достигла отметки 37,05 гривен, после чего доллар опять начал расти в цене. Утром пятницы 7 апреля, в день, когда православные христиане празднуют Благовещенье Пресвятой Богородицы, ценник на продажу поднялся до 37,90 гривен – и опять пошел вниз.

Утром понедельника 10 апреля наличный доллар в Киеве продавали по 37,58-37,60 гривен; к 13:00 курс вырос до 37,65-37,66 гривен. В Харькове в обед доллар продают по 37,72 гривен, в Днепре – по 37,68-37,70 гривен, во Львове – по 37,70-37,72 гривен. По 37,60 гривен можно купить доллар в Одессе, по 37,63 – в Луцке, по 37,67 – в Ивано-Франковске.

Если сравнить текущую стоимость наличного доллара с январьской, то за три месяца «американец» потерял в цене более 3 гривен, подешевев примерно на 7,5%. Мы неоднократно детально анализировали причины, которые к этому привели. В настоящее время одна из них, а именно – активная продажа валюты аграриями – продолжает оказывать влияние на рынок: проводя сезонные работы, сельхозпроизводители вынуждены распродавать свои валютные запасы, чтобы получить необходимую для оплаты гривну. Причем продают они доллары дешевле, чем покупали прошлой осенью.

Стабильно поступающая из-за рубежа финансовая помощь от стран-партнеров Украины способствовала росту золотовалютных резервов НБУ, которые состоянием на 1 апреля составили почти 31,9 млрд долларов. Это максимальное значение ЗВР с декабря 2011 года.

Радует и снижение объема интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. За период с 3 по 7 апреля НБУ продал всего 126,34 млн долларов, что почти в 3 раза меньше, чем неделей ранее. Падение интереса к конвертационным депозитам со стороны населения стало одной из причин снижения спроса на безналичную валюту со стороны банков. Это снизило нагрузку на Нацбанк и помогло сохранить резервы.

Как видим, факторов, работающих на укрепление гривны, хватает. Тем не менее, всех продолжает волновать вопрос:

Сколько будет стоить доллар в апреле?

Аналитики портала «Курс Украины» не видят оснований для пересмотра нижней границы возможного диапазона колебаний курса на ближайшие неделю-две: как и утверждалось ранее, она составляет 36,90-37,00 гривен. Упасть сильнее наличному доллару не позволит сам Нацбанк.

Верхняя граница диапазона на ближайшую неделю предполагается в районе 38,00-38,10 гривен. Однако попытки подняться выше будут предприниматься.

Сложность состоит в том, что валютный рынок Украины – как безналичный, так и наличный – существенно уменьшился в размерах (примерно в 3 раза по сравнению с довоенным). Это означает, что вероятность резких колебаний выросла. Если до 2022 года курс мог меняться в течение года максимум на 2-2,5 гривны, то сейчас, как видим, за 3 месяца доллар подешевел более чем на 3 гривны. А значит, точно так же может и вырасти, если для этого создадутся предпосылки.

Пока помощь из-за рубежа поступает вовремя, можно говорить о курсовой стабильности. Но не стоит забывать, за счет чего она достигнута.