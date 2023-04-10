Долар досяг чергового мінімуму

У статті, опублікованій тиждень тому, ми зробили припущення, що падіння долара зупиниться на рівні 36,90-37,00 гривень. Так і сталося.

У вівторок 4 квітня вартість готівкового «американця» у столичних оптових обмінних пунктах досягла позначки 37,05 гривень, після чого долар знову почав зростати у ціні. Вранці п'ятниці 7 квітня, коли православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці, цінник на продаж піднявся до 37,90 гривень – і знову пішов вниз.

Вранці понеділка 10 квітня готівковий долар у Києві продавали по 37,58-37,60 гривень; на 13:00 курс зріс до 37,65-37,66 гривень. У Харкові в обід долар продають по 37,72 гривні, у Дніпрі – по 37,68-37,70 гривні, у Львові – по 37,70-37,72 гривні. По 37,60 гривень можна купити долар в Одесі, по 37,63 – у Луцьку, по 37,67 – у Івано-Франківську.

Якщо порівняти поточну вартість готівкового долара із січневою, то за три місяці «американець» втратив у ціні понад 3 гривні, подешевшавши приблизно на 7,5%. Ми неодноразово детально аналізували причини, які призвели до цього. Наразі одна з них, а саме – активний продаж валюти аграріями – продовжує впливати на ринок: проводячи сезонні роботи, сільгоспвиробники змушені розпродавати свої валютні запаси, щоб отримати необхідну для оплати гривню. Причому продають вони долари дешевше, ніж купували минулої осені.

Фінансова допомога від країн-партнерів України, що стабільно надходить з-за кордону, сприяла зростанню золотовалютних резервів НБУ, які станом на 1 квітня склали майже 31,9 млрд доларів. Це максимальне значення ЗВР із грудня 2011 року.

Тішить і зниження обсягу інтервенцій Національного банку на міжбанківському валютному ринку. За період з 3 по 7 квітня НБУ продав всього 126,34 млн. доларів, що майже в 3 рази менше, ніж тижнем раніше. Падіння інтересу до депозитів конвертацій з боку населення стало однією з причин зниження попиту на безготівкову валюту з боку банків. Це знизило навантаження на Нацбанк та допомогло зберегти резерви.

Як бачимо, чинників, які працюють на зміцнення гривні, вистачає. Проте всіх продовжує хвилювати питання:

Скільки коштуватиме долар у квітні?

Аналітики порталу «Курс України» не бачать підстав для перегляду нижньої межі можливого діапазону коливань курсу на найближчі тиждень-два: як і стверджувалося раніше, він становить 36,90-37,00 гривень. Впасти сильніше за готівковий долар не дозволить сам Нацбанк.

Верхня межа діапазону на найближчий тиждень передбачається в районі 38,00-38,10 гривень. Однак спроби піднятися вище будуть робитися.

Складність полягає в тому, що валютний ринок України – як безготівковий, так і готівковий – суттєво зменшився у розмірах (приблизно утричі порівняно з довоєнним). Це означає, що можливість різких коливань зросла. Якщо до 2022 року курс міг змінюватися протягом року максимум на 2-2,5 гривні, то зараз, як бачимо, за 3 місяці долар подешевшав більш як на 3 гривні. А значить, так само може й вирости, якщо для цього створяться передумови.

Поки допомога з-за кордону надходить вчасно, можна говорити про курсову стабільність. Але не варто забувати, за рахунок чого її досягнуто.