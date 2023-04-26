В Мурманской области России разбился военный самолет МиГ-31
В Мурманской области России разбился военный самолет МиГ-31, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российский новостной Telegram-канал Baza.
Очевидцы засняли падение самолета. Он загорелся в воздухе и упал в озеро недалеко от поселка Рыж-Губа. Издание указывает, что оба пилота, которые катапультировались, зацепились за ветки.
Что стало причиной авиакатастрофы - пока неизвестно. Позже Минобороны РФ подтвердило падение самолета. Там заявили, что истребитель выполнял плановый учебный полет.
Предыстория:
- 2 декабря 2022 года истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае Российской Федерации во время учебного полета.