Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк оставил неизменной свою учетную ставку

В четверг 27 апреля состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики. Было принято решение сохранить учетную ставку НБУ на уровне 25%. Напомним, такая ставка действует с 3 июня 2022 года.

Более подробно – в нашей публикации﻿ «Нацбанк не тронул ставку. Что будет с долларом».

2. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам в национальной валюте

На уходящей неделе повышением процентных ставок по депозитным вкладам в гривне отметились сразу 7 крупных банков.

«Приватбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 0,5% годовых:

на 6 и 9 месяцев – с 11,5 до 12% годовых;

на 12 месяцев – с 12,5 до 13% годовых.

«Идея Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 15 до 15,5% годовых;

на 9 месяцев – с 13,8 до 16,33% годовых;

на 12 месяцев – с 14,5 до 17,33% годовых, но в то же время снизил процентную ставку по трехмесячному депозиту в гривне с 15 до 10,5% годовых.

«А-Банк» повысил процентную ставку по депозитам на 6 месяцев с 15,75 до 18,5% годовых.

«Кредобанк» повысил процентную ставку по депозитам на 6 месяцев с 13 до 14,5% годовых.

«Креди Агриколь Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 8 до 10% годовых;

на 6 и 12 месяцев – с 10 до 12% годовых.

«Райффайзен Банк» повысил процентную ставку по депозитам на 3 месяца с 6,5 до 8,25% годовых.

3. Еще один банк начал оформлять конвертационные депозиты

Растет количество банков, которые предоставляют своим клиентам услугу открытия валютных депозитов путем внесения в кассу гривны с последующей покупкой валюты на межбанковском валютном рынке. На уходящей неделе о возможности оформления конвертационных депозитов объявил Sportbank.

В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 28 апреля 2023 года вновь увеличилось до 49-и (после банкротства «Айбокс Банка» их число снижалось впервые с момента запуска услуги).

Стоит отметить, что поскольку Izibank и Sportbank работают под МФО и на банковской лицензии «Таскомбанка», то открыть конвертационный депозит на сумму 100 000 грн в месяц можно будет лишь в одном из трех перечисленных банков.

4. Sense Bank анонсировал смену тарифов по платежным картам

С 1 июня 2023 года произойдут следующие изменения:

1) плата за обслуживание и условия для бесплатного использования пакетов Comfort, Ultra, Platinum Black и Platinum Black+ будут приравнены к условиям пакетов White, Black, Graphite.

Для пакетов Comfort та Ultra ежемесячная комиссия за обслуживание (РКО) составит 50 грн (до 01.06.23 - 10 грн и 20 грн соответственно).

Для пакета Platinum Black будет отменена годовая плата за обслуживание, а ежемесячная комиссия за РКО составит 150 грн (до 01.06.23 — 100 грн).

Для пакета Platinum Black+ будет отменена годовая плата за обслуживание, а ежемесячная комиссия за РКО составит 500 грн (до 01.06.23 — 250 грн).

2) будет повышена плата за обслуживание пакета White с 25 до 50 грн в месяц;

3) увеличится плата за неактивность карточного счета с 50 до 100 грн в месяц. Комиссия, по утверждению банка, будет списываться только в пределах остатка на счету и не будет создавать «минус» на карте.

Также с 1 июня изменится определение неактивного счета для дебетных карт. Для кредитных карт условия определения неактивного счета остаются без изменений.

Более детально ознакомиться с предстоящими изменениями можно на сайте﻿ банка.