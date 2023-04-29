Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк залишив незмінною свою облікову ставку

У четвер, 27 квітня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики. Було ухвалено рішення зберегти облікову ставку НБУ на рівні 25%. Нагадаємо, така ставка діє з 3 червня 2022 року.

Докладніше – у нашій публікації «Нацбанк не торкнувся ставки. Що буде із доларом».

2. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами у національній валюті

Минулого тижня підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами у гривні відзначилися відразу 7 великих банків.

«Приватбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 0,5% річних:

на 6 та 9 місяців – з 11,5 до 12% річних;

на 12 місяців – з 12,5 до 13% річних.

«Ідея Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 15 до 15,5% річних;

на 9 місяців – із 13,8 до 16,33% річних;

на 12 місяців - з 14,5 до 17,33% річних, але водночас знизив відсоткову ставку за тримісячним депозитом у гривні з 15 до 10,5% річних.

"А-Банк" підвищив відсоткову ставку за депозитами на 6 місяців з 15,75 до 18,5% річних.

"Кредобанк" підвищив відсоткову ставку за депозитами на 6 місяців з 13 до 14,5% річних.

«Креді Агріколь Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 8 до 10% річних;

на 6 та 12 місяців – з 10 до 12% річних.

Райффайзен Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами на 3 місяці з 6,5 до 8,25% річних.

3. Ще один банк почав оформлювати конвертаційні депозити

Зростає кількість банків, які надають своїм клієнтам послугу відкриття валютних депозитів шляхом внесення до каси гривні з подальшим придбанням валюти на міжбанківському валютному ринку. На наступному тижні про можливість оформлення конвертаційних депозитів оголосив Sportbank.

В результаті загальна кількість банків, що оформляють конвертаційні депозити, станом на 28 квітня 2023 року знову збільшилася до 49 (після банкрутства «Айбокс Банку» їхня кількість знижувалася вперше з моменту запуску послуги).

Варто зазначити, що оскільки Izibank та Sportbank працюють під МФО та на банківській ліцензії «Таскомбанку», то відкрити депозит конвертації на суму 100 000 грн на місяць можна буде лише в одному з трьох перерахованих банків.

4. Sense Bank анонсував зміну тарифів за платіжними картками

З 1 червня 2023 року відбудуться наступні зміни:

1) плата за обслуговування та умови для безкоштовного використання пакетів Comfort, Ultra, Platinum Black та Platinum Black+ будуть прирівняні до умов пакетів White, Black, Graphite.

Для пакетів Comfort та Ultra щомісячна комісія за обслуговування (РКО) складе 50 грн (до 01.06.23 – 10 грн та 20 грн відповідно).

Для пакету Platinum Black буде скасовано річну плату за обслуговування, а щомісячна комісія за РКО становитиме 150 грн (до 01.06.23 — 100 грн).

Для пакету Platinum Black+ буде скасовано річну плату за обслуговування, а щомісячна комісія за РКО становитиме 500 грн (до 01.06.23 — 250 грн).

2) буде підвищено плату за обслуговування пакету White з 25 до 50 грн на місяць;

3) збільшиться плата за неактивність карткового рахунку з 50 до 100 грн. на місяць. Комісія, за твердженням банку, списуватиметься лише в межах залишку на рахунку і не створюватиме «мінус» на карті.

Також з 1 червня зміниться визначення неактивного рахунку для дебетних карток. Для кредитних карток умови визначення неактивного рахунку залишаються без змін.

Більш детально ознайомитися з майбутніми змінами можна на сайті банку.