ВСУ сбили российский вертолет, пытавшийся обстрелять Нью-Йорк

В Донецкой области боец 24 бригады имени короля Даниила сбил российский вертолет Ми-24, пытавшийся атаковать поселок Нью-Йорк.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Вертолет сбил военный из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". После попадания ракеты вертолет упал вблизи временно оккупированной Горловки, отметили в бригаде.

Напомним, вчера в Херсонской области силы противовоздушной обороны сбили российский истребитель Су-35, летевший над территориальными водами Украины.