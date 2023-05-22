ЗСУ збили російський вертоліт, який намагався обстріляти Нью-Йорк

У Донецькій області боєць 24 бригади імені короля Данила збив російський вертоліт Мі-24, який намагався атакувати селище Нью-Йорк.

Про це йдеться в повідомленні﻿ бригади у Facebook.

Гелікоптер збив військовий з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Після влучання ракети вертоліт впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки, зазначили в бригаді.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області сили протиповітряної оборони збили﻿ російський винищувач Су-35, який летів над територіальними водами України.