ЗСУ збили російський вертоліт, який намагався обстріляти Нью-Йорк
У Донецькій області боєць 24 бригади імені короля Данила збив російський вертоліт Мі-24, який намагався атакувати селище Нью-Йорк.
Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.
Гелікоптер збив військовий з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Після влучання ракети вертоліт впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки, зазначили в бригаді.
Нагадаємо, вчора в Херсонській області сили протиповітряної оборони збили російський винищувач Су-35, який летів над територіальними водами України.