Ночная атака на Днепр: поврежденные предприятия и дома

В результате ночной атаки на Днепр повреждены два частных предприятия, дом, заправка. Также серьезные разрушения получило транспортное предприятие, пострадал сотрудник заправки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены два дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели обуздали" , — сообщил он.

Пострадавшему работнику заправки оказали помощь, он будет лечиться дома.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Серьезные разрушения также получило транспортное предприятие. Везде идет обследование территорий. Информация уточняется" , — отметил Лысак.

Предварительно силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов", добавили в ОВА.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, этой ночью россияне совершили очередную атаку на украинские города ракетами и дронами. Силы ПВО сбили 10 крылатых ракет и 23 беспилотника Shahed-131/136.