Нічна атака на Дніпро: пошкоджені підприємства та будинки
Внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені два приватні підприємства, будинок, заправка. Також серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", — повідомив він.
Постраждалому працівнику заправки надали допомогу, він лікуватиметься вдома.
"Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється", — зазначив Лисак.
Попередньо сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів", додали в ОВА.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни здійснили чергову атаку на українські міста ракетами і дронами. Сили ППО збили 10 крилатих ракет і 23 безпілотники Shahed-131/136.