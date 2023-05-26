Нічна атака на Дніпро: пошкоджені підприємства та будинки

Внаслідок нічної атаки на Дніпро пошкоджені два приватні підприємства, будинок, заправка. Також серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство, постраждав співробітник заправки.

Про це повідомив﻿ очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", — повідомив він.

Постраждалому працівнику заправки надали допомогу, він лікуватиметься вдома.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється", — зазначив Лисак.

Попередньо сили ППО збили над Дніпропетровською областю 5 крилатих ракет і 6 "Шахедів", додали в ОВА.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, цієї ночі росіяни здійснили чергову атаку на українські міста ракетами і дронами. Сили ППО збили﻿ 10 крилатих ракет і 23 безпілотники Shahed-131/136.