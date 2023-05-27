Начато почти 80 тысяч уголовных производств по преступлениям окупантов в Украине
Главные правоохранители рассматривают три статьи Уголовного кодекса Украины: 110, 111 и 438, сообщает Деловая столица.
Преступления, совершенные военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 27.05.2023, посчитали в Нацполиции.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 79 132 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками.
Из них:
- 66 793 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны);
- 9192 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- 2890 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность);
- 154 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).