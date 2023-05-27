Начато почти 80 тысяч уголовных производств по преступлениям окупантов в Украине

Главные правоохранители рассматривают три статьи Уголовного кодекса Украины: 110, 111 и 438, сообщает Деловая столица.

Преступления, совершенные военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 27.05.2023, посчитали в Нацполиции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 79 132 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками.

Из них: