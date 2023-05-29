В Запорожье задержали эксдепутата-коммуниста, который наводил ракеты — СБУ

В Запорожье контрразведка СБУ задержала бывшего депутата горсовета от Коммунистической партии, который в апреле-мае корректировал российские обстрелы. В результате ударов тогда погибли трое жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно промышленное предприятие.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

По данным следствия, подозреваемый в 2001 году был приговорен к шести годам за попытку государственного переворота. После выхода на свободу он вступил в местную ячейку Коммунистической партии, а в 2015 году пол года был депутатом Запорожского городского совета от КПУ. Также был задержан участником пророссийских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

Фото: СБУ

В конце 2022 его завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Как отметили в СБУ, для выполнения враждебных задач подозреваемый сформировал собственную информаторскую сеть из бывших однопартийцев, проживающих в Запорожье. Через них он получал информацию о промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

"Потом предатель лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ Для подготовки воздушных атак по территории региона. После вражеских ударов злоумышленник "отчитывался" об их последствиях в ФСБ" , — сообщили в СБУ.

Во время обыска у подозреваемого были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для общения с ФСБ, а также большое количество запрещенной коммунистической символики.

Задержанному сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Мужчине грозит пожизненное заключение.