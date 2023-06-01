Пентагон закупит терминалы Starlink и услуги для ВСУ

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX подписало контракт с Министерством обороны США на поставку терминалов Starlink и услуг связи для Вооруженных Сил Украины, сообщает Деловая столица.

В Пентагоне заявили, что терминалы, скорее всего, будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая обеспечивает долгосрочные потребности страны в обеспечении безопасности, пишет Bloomberg.

В декабре 2022 года Минобороны США сообщило, что в новом пакете военной помощи Украине будут предоставлены "терминалы и услуги" спутниковой связи. Однако не было подтверждений, что контракт получит SpaceX.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых они нуждаются. Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей сети связи Украины, и ведомство заключает контракты со Starlink на услуги такого типа" , — говорится в заявлении Пентагона.

9 февраля стало известно, что компания SpaceX ограничила использование Украиной спутникового интернет-сервиса Starlink для управления дронами во время боев против российских оккупантов. По словам президента и директора SpaceX Гвинн Шотвелл, Starlink "никогда не предназначался для использования в качестве оружия". Илон Маск заявил, что не допустит "эскалации конфликта" в Украине, что может привести к Третьей мировой войне.