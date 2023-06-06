В Крыма заговорили о рисках для полуострова из-за подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для полуострова, поскольку Северо-Крымский канал, вероятно, будет мелеть, заявил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, сообщает Украинская правда.

"По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть" , - сказал Аксёнов.

При этом он уверяет, что в настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров, а водохранилища, с наполнением которых ранее были проблемы, сейчас якобы наполнены на около 80%.

"Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски" , − уверяет коллаборант.

В свою очередь глава Укргидроэнерго Игорь Сирота уверен, что Крымский канал останется без воды, и соответственно во временно оккупированном Крыму будут проблемы с водоснабжением.

Он добавил, что после деоккупации Херсонщины и Крыма Украине придется решать этот вопрос, и "решать очень быстро".