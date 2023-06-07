Путин прокомментировал подрыв Каховской ГЭС: "Варварская акция"

Путин прокомментировал подрыв Каховской ГЭС: "Варварская акция"
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом назвал разрушение плотины Каховской ГЭС "варварской акцией", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", — сообщили в Кремле.

Напомним, в телефонном разговоре в среду, 7 июня, Эрдоган предложил Путину создать совместную комиссию по расследованию событий на Каховской гидроэлектростанции.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что российские военные совершили подрыв Каховской ГЭС по указанию именно президента РФ.

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