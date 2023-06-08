Уровень воды в Каховском водохранилище ниже "мертвой точки"

Уровень воды в Каховском водохранилище по состоянию на вечер 8 июня снизился до отметки 12,5 м в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, сообщает Гордон.

Об этом генеральный директор государственной компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Уровень – уже 12,5 м. Это ниже "мертвой" точки в 12,7 м, когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС" , – сказал Сирота.

Он прогнозирует, что падение воды, вероятнее всего, остановится на уровне приблизительно 3 м.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более 3 м, а оно само уменьшится в ширину с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1–1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, каким оно было до строительства самого водохранилища" , – объяснил глава "Укргидроэнерго".

Он отметил, что одна половина станции уже находится полностью под водой, вторая половина – на 70%. Земляная насыпь между шлюзом и станцией тоже уже ушла под воду и подвергается размытию, подчеркнул гидротехник.

"Если сейчас водохранилище спадает на 1 м в сутки, то его сработка будет продолжаться еще семь-восемь дней" , – отметил Сирота.

6 июня, в день подрыва оккупантами Каховской ГЭС, в "Укргидроэнерго" прогнозировали, что Каховское водохранилище будет сработано (то есть выльется и прекратит существование, после чего выше плотины останется естественное русло Днепра) за четыре дня.