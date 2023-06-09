ООН направила гуманитарные конвои в Херсонскую область — ОВА

Организация Объединенных Наций направила питьевую воду, продуктовые наборы, материалы для ремонта жилья, медикаменты в Белозерскую общину и Херсон, наиболее пострадавшие из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС, сообщает Укринформ.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской областной военной администрации.

"Гуманитарный груз сопровождает Дениз Браун – постоянная координатор системы ООН в Украине. В состав миссии также вошли Сара Хилдинг дер Ведувен – глава офиса УКГС в Украине (Швеция), Мэтью Холлингворт – представитель ВПП и директор по стране (Ирландия).

Делегация встретилась с начальником Херсонской ОВА Александром Прокудиным и представителями военной администрации. Говорили о потребностях региона и последующих поступлениях помощи" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 6 июня российская армия взорвала дамбу Каховской ГЭС. В Херсонской области начали эвакуацию населения из опасных мест, для которых есть риск затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. По факту подрыва кафирами Каховской ГЭС правоохранители начали расследование по статье "экоцид".