Россияне снова обстреляли Херсон во время эвакуации — прокуратура

Российская армия вновь обстреляла Херсон во время эвакуации, ранения получили три человека, среди них несовершеннолетняя девушка, сообщает Укринформ.

Об этом заявила Херсонская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 9 июня около 17:40 во время проведения эвакуационных мероприятий российские военные в очередной раз обстреляли областной центр.

В результате травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя девушка. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.