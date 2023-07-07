РФ атаковала Украину "Шахедами", 12 беспилотников сбила ПВО — Воздушные силы

В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину ударными беспилотниками иранского производства Shahed. Украинская противовоздушная оборона сбила 12 из 18 запущенных БПЛА.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Всего зафиксировали 18 пусков беспилотников с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). Противовоздушная оборона сработала в южных и восточных регионах.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БПЛА Shahed-136/131" , - сообщили в командовании.

Ранее в Днепропетровской ОВА сообщали об атаке беспилотников на регион. В результате падения обломков одного из "Шахеда" погибли два человека.