РФ атакувала Україну "Шахедами", 12 безпілотників збила ППО — Повітряні сили

У ніч на 7 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Українська протиповітряна оборона збила 12 з 18 запущених БпЛА.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил.

Всього зафіксували 18 пусків безпілотників з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Протиповітряна оборона спрацювала у південних та східних регіонах.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА Shahed-136/131" , — повідомили в командуванні.

Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомляли﻿ про атаку безпілотників на регіон. Внаслідок падіння уламків одного з "Шахеда" загинули двоє людей.