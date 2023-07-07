РФ атакувала Україну "Шахедами", 12 безпілотників збила ППО — Повітряні сили
У ніч на 7 липня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Українська протиповітряна оборона збила 12 з 18 запущених БпЛА.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.
Всього зафіксували 18 пусків безпілотників з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Протиповітряна оборона спрацювала у південних та східних регіонах.
"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА Shahed-136/131", — повідомили в командуванні.
Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомляли про атаку безпілотників на регіон. Внаслідок падіння уламків одного з "Шахеда" загинули двоє людей.