Кулеба: Условия для членства Украины в НАТО неизвестны

Ясности относительно условий будущего членства в НАТО для Украины – какие они и кем должны быть сформулированы – нет. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Радио Свобода.

"Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что при условии? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: существуют все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО.

То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – есть какие-то условия, которые нужно выполнить. Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте, а мы двигались вперед" , – отметил министр.

Наиболее консервативно настроенными по поводу будущего членства Украины в НАТО были США и Германия, подтвердил Дмитрий Кулеба. В то же время, заметил министр, не все столь однозначно.

"Зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое" , – резюмировал глава МИД Украины.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг 11 июля – в первый день саммита НАТО – заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Он уточнил, что условия предусматривают два измерения – модернизация оборонных институтов Украины и продолжающаяся война в стране.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и для ее членства в формулировках, которые готовятся для Вильнюсского саммита Альянса. По его словам, похоже, что "нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

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