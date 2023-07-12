Кулеба: Умови для членства України в НАТО невідомі

Ясності щодо умов майбутнього членства в НАТО для України, – які вони і ким мають бути сформульовані, – немає. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Радіо Свобода.

"От в цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони? Ще раз наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО.

Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція – що є якісь умови, які треба виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед" , – зазначив міністр.

Найбільш консервативно налаштованими щодо майбутнього членства України в НАТО були США і Німеччина, підтвердив Дмитро Кулеба. Водночас, зауважив міністр, не все настільки однозначно.

"Знаючи багато нюансів із того, що відбувалося за лаштунками, можу сказати, що США відіграли важливу, вирішальну роль в тому, щоб слово "запрошення" взагалі з’явилося в тексті. Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж, зрештою, не чинила цьому опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле" , – резюмував голова МЗС України.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг 11 липня – у перший день саміту НАТО – заявив, що Україна отримає﻿ запрошення на вступ до Альянсу, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

Перед тим президент України Володимир Зеленський назвав﻿ "безпрецедентною і абсурдною" відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що "немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу".

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