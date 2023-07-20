В Госдепе отреагировали на решение Путина не ехать на саммит БРИКС

В Государственном департаменте США прокомментировали решение президента России Владимира Путина не ехать лично на саммит БРИКС в Южно-Африканской-Республике, а отправить вместо себя главу МИД Сергея Лаврова, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он отметил, что это решение Путина не ехать показывает то, что международный авторитет РФ ухудшился, а сам глава Кремля стал "международным изгоем".

"Нет лучшего примера того, что ее (России – ред.) авторитет в мире значительно снизился, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли может пересечь собственные границы. Он является международным изгоем, который вряд ли может пересечь собственные границы, опасаясь ареста" , – отметил Миллер.

Накануне в офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщили, что Путин "по взаимному согласию" не поедет﻿ на саммит БРИКС, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.