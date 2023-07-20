У Держдепі відреагували на рішення Путіна не їхати на саміт БРІКС

У Державному департаменті США прокоментували рішення президента Росії Владіміра Путіна не їхати особисто на саміт БРІКС у Південно-Африканській-Республіці, а відправити замість себе главу МЗС Сєргєя Лаврова, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Він наголосив, що це рішення Путіна не їхати показує те, що міжнародний авторитет РФ погіршився, а сам глава Кремля став "міжнародним вигнанцем".

"Немає кращого прикладу того, що її (Росії – ред.) авторитет у світі значно знизився, ніж те, що президент Путін зараз навряд чи може перетнути власні кордони. Він є міжнародним вигнанцем, який навряд може перетнути власні кордони, побоюючись арешту" , – зазначив Міллер.

Напередодні в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомили, що Путін "за взаємною згодою" не поїде﻿ на саміт БРІКС, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.